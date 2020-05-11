Популярная у украинцев страна назвала дату начала туристического сезона

Греция официально начнет туристический сезон с 1 июля. При этом в стране подготовили детальный план так называемой “осторожной перезагрузки туристического сектора” после выхода из карантина.

Как пишет местная пресса, в стране будут действовать строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов. Также ограничения затронут паромы и транспорт.

Также известно, что ношение маски для лица будет обязательным во всем транспорте как минимум до 15 июня. Также маски будет носить и персонал отелей.

Работников отелей будут поселять в отдельных комнатах, им каждый день будут измерять температуру, а места общего пользования будут регулярно дезинфицировать.

Кроме того, в местах общественного питания и вокруг бассейнов будут рекомендовать поддерживать безопасную дистанцию.

Также не исключается, что в страну будут пускать только тех туристов, которые прошли тест на COVID-19 и они имели негативный результат.

Напомним, что курорты Турции и Египта будут готовы принимать туристов уже в июле.