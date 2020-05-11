Грозы и заморозки: спасатели предупредили о “сюрпризах” погоды, карта

Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий 12-13 мая. В частности, в столице Украины ожидаются сильные порывы ветра и шквалы ветра.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 12 мая порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 метров в секунду, днем в столице ожидаются грозы. Ночью ожидаются заморозки – до 2 градусов мороза.

В области ситуация будет аналогичной, в отдельных районах будет град. Грозы ожидаются по всей Украине, кроме Донбасса и Запорожской области.

13 мая в Киеве и области также ожидаются заморозки, от 0 до 5 градусов мороза. Также в этот день ожидаются заморозки в воздухе в западных областях, в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве – до 5 градусов мороза.

В целом же по Украине днем будет солнечно.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, что после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.

Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.