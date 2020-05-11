В России раскрыли масштабы заражения коронавирусом на репетициях парада к 9 мая: видео

Несмотря на отмену парада Победы в Москве, который должен был пройти 9 мая, во время подготовки к нему и репетиций заразиться коронавирусом успели по меньшей мере сотни курсантов.

Об этом сообщает “Проект” со ссылкой данные от самих курсантов и их родственников.

Первый карантинные меры были приняты в России еще 1 апреля, однако репетиции парада не прекратились, а пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Песков, утверждал, что подготовка и организация приезда в том числе иностранных гостей продолжаются.

Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне “Алабино” прошла 16 апреля. 1 апреля в сети появилось видео, на котором можно увидеть сотни солдат на полигоне. Военнослужащие построены бок о бок, ни на одном из них нет масок.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:





“То видео в Youtube от водителей автобуса — это реальная правда, — сказал сын”, — говорит мать одного из служащих 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, побывавшей на репетиции в Алабине. Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены собеседники журналистов.

Точное число заболевших неизвестно, однако суммировав полученные от военных и их родственников данные, журналисты пришли к выводу, что заразилось не менее 300 человек. При этом, как сообщается, цифра может быть больше в разы, поскольку пообщаться удалось только с представителями 6 военных частей, институтов и училищ (из более чем 40, участвовавших в подготовке).

По официальным заявлениям Минобороны РФ, в российской армии на 6 мая коронавирусом были инфицированы 1506 военнослужащих, еще 1182 человека — среди курсантов и слушателей военных вузов, воспитанников довузовских учебных заведений — 228: всего 2916 человек. На запрос журналистов о количестве инфицированных военных после репетиций в Минобороны РФ ответа не предоставили.

Как сообщал “источник”, президент России Владимир Путин объявил о том, что страна с 12 мая начнет выходить из карантина.