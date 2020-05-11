В Киеве трое вооруженных грабителей напали на больницу: фото подозреваемых

В субботу, 9 мая, в Киеве трое злоумышленников напали на медицинских работников в больнице и ограбили их.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители уточнили, что грабители напали с ножом на врачей на проспекте Победы. С собой они забрали деньги и мобильные телефоны медработников.

Задержать преступников удалось через несколько часов благодаря подробному описанию, полученному от жертв ограбления.

“Патрульные задержали трех мужчин, совершивших разбойное нападение на сотрудников медицинского учреждения. 9 мая патрульные получили вызов на проспект Победы, где три человека в масках ворвались в медицинское учреждение. Под угрозой ножа неизвестные отобрали у работников мобильные телефоны и деньги. Пострадавшие подробно описали нападавших, но сразу найти их не удалось. Через несколько часов после события, на улице Рабочей, автопатруль заметил трех мужчин, которые подпадали под описание. Несмотря на нервное поведение граждан, инспекторы еще больше убедились в своих подозрениях и провели им поверхностную проверку. У мужчин обнаружили три мобильных телефона, печати и деньги. В дальнейшем на месте работала следственно-оперативная группа Святошинского района”, – заявили в полиции.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве злоумышленники похитили из салона автомобиля кошелек и мобильный телефон, принадлежавшие жене водителя.