Вы меня отсюда не выгоните: Усик отреагировал на критику в свой адрес

Украинский боксер Александр Усик ответил на критику в свой адрес со стороны СМИ и болельщиков.

Об этом спортсмен заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

“Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается, и уже очень долгое время”, – сказал Усик.

Также боксер ответил на обвинения в том, что он принял участие в съемках российского фильма о церкви.

“Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь, и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься, в каких угодно фильмах и где угодно – мы же демократическая держава. Мы стремимся в демократическое общество. Не вырывайте из контекста и не оскорбляйте”, – заявил спортсмен.

В завершении он заявил, что не собирается переезжать из Украины в другую страну.

“Моя страна Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то давно бы уже сделал это. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. У меня в паспорте написано – “украинец”, – добавил боксер.

Ранее сообщалось, что Усик попал в список сайта “Миротворец”.