На пути к новым рекордам? Путин объявил о выходе России из карантина

Президент России Владимир Путин объявил о том, что страна с 12 мая начнет выходить из карантина, связанного с противодействием коронавирусу.

Об этом сообщает ТАСС.

“Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней“, – цитирует Путина агентство.

По словам президента страны-агрессора, с 12 мая нужно начать восстановление работы базовых отраслей экономики. При этом региональным властям разрешено принимать решения о смягчении или сохранении ограничений (в зависимости от ситуации на местах).

Регионам направят из центра рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с коронавирусом. В рекомендациях будут указаны сроки, критерии и параметры отмены ограничений с учетом особенностей каждого региона.

Массовые мероприятия в России по-прежнему будут запрещены.

Карантин в РФ решили снимать, несмотря на то, что лишь за последние сутки в стране выявили почти 11,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По общему количеству заболевших РФ вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Испании.

При этом Путин заявил, что принятые ограничительные меры позволили сохранить жизни тысяч россиян.

Людям старшего возраста в РФ рекомендуют “еще потерпеть” и далее соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ранее в России граждане, отрицающие коронавирус, устроили бунт против карантина.