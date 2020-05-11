Спортсмены бросились в “качалки”: появились интересные фото смягчения карантина в Киеве

В первый же день ослабления карантина 11 мая киевляне массово вышли на улицу заниматься спортом.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале “Pavlovsky News”.

“В Украине пока разрешили тренироваться только спортсменам национальных сборных, но обычные граждане, несмотря на запрет, играют в командные виды спорта и проводят групповые тренировки на Оболонской набережной. Также качаются в “тренажерке” на острове в Гидропарке“, – сказано в публикации.

Отмечается, что еще 10 мая полиция сняла кордон на мосту, который ведет в качалку. Бодибилдеры говорят, что счастливы снова вернуться к привычным тренировкам.

Из-за закрытия залов больше всего страдали спортсмены, употребляющие химические препараты для повышения силы и массы. Резкое прекращение приема препаратов и тренировок приводят к плохому самочувствию. Некоторым пришлось ложиться под капельницу.

На пляжах пока полиции нет. Людей никто не контролирует.

Как сообщал “источник”, 11 мая столичные кафе и рестораны готовятся к открытию летних площадок и террас, но возобновлять работу не спешат.