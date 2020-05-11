Киев оживает: как встретили ослабление карантина в парках столицы, эксклюзивные фото

С 11 мая в украинской столице, как и в большинстве украинских городов, началось ослабление ограничительных мер. С этого дня разрешаются прогулки в парках и прибрежных зонах, что с радостью восприняли жители Киева.

Корреспондент “источника” Александр Гончаров побывал в местах отдыха киевлян и сделал эксклюзивные фотографии.

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На опубликованных фото видно, как люди ринулись на пляжи и спортивные площадки. Некоторые из киевлян вовсе решили позагорать.

Также нашлись и любители экстрима, которые прокатились на водных мотоциклах по Днепру.

Примечательно, что по условиям карантина в парки нельзя приходить группами, в которых более трех человек.

Напомним, что карантин перешел в адаптивную модель, но за определенные нарушения гражданин все еще может быть оштрафован.