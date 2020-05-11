Полметра снега: “майскую” погоду в Карпатах показали на фото

По состоянию на утро 11 мая в Карпатах высота снежного покрова на некоторых участках составляет около 50 сантиметров.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах”.

По данным карпатских снеголавинных станций, на 9 часов утра 11 мая температура воздуха в горах составляет 8-12 градусов тепла.

В частности, на станции “Пожежевская” температура воздуха составляет +12,4 градуса, высота снежного покрова – до 50 сантиметров, снег слежавшийся.

На снеголавинном посту “Драгобрат” температура воздуха +8,3 градуса, высота снежного покрова – 19 сантиметров.

Как сообщал “источник”, в украинских Карпатах 12 мая синоптики прогнозируют резкое похолодание и снегопады.

Также в начале мая в Карпатах выпал снег, в сети появились фантастические фото.