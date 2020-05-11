Я выбираю оружие: Усик ярко ответил борцу Грицаю, который вызвал его на поединок

Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на поединок.

Об этом боксер заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

“Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам”, – сказал Усик.

Напомним, что гнев Грицая вызвало видео Усика, который отправляет в нокаут критиковавшего его фаната. Также борец был недоволен тем, что боксер просил разрешение у Митрополита, чтобы бить народных депутатов.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач назвал Усика лицемером.