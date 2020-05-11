Катастрофа на военных учениях в Иране: новые данные о погибших, фото и видео

Военно-морские силы Ирана сообщили, что вследствие инцидента во время военных учений в Оманском заливе, когда после запуска ракеты было потоплено иранское судно, погибло 19 моряков, еще 15 – ранены.

Об этом сообщает агентство Al Jazeera, ссылаясь на информацию официального сайта ВМС.

В сообщении сказано, что инцидент произошел со вспомогательным судном Konarak во время военно-морских учений в иранских территориальных водах. Представители иранской армии официально заявляют о 19 погибших и 15 раненых на потопленном корвете.

По данным иранских СМИ, судно находилось слишком близко от цели, по которой велась стрельба, поэтому в него могла попасть своя же ракета. Выстрел был произведен фрегатом, принятым на вооружение десять лет назад. Все пострадавшие доставлены на берег.

Как сообщал “источник”, ранее пользователь, который опубликовал в сети видео попадания иранских ракет в самолет “Международных авиалиний Украины”, был арестован членами Корпуса стражей Исламской революции.