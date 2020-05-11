Довела засуха: под Одессой фермер покончил с собой из-за долгов

В Одесской области 66-летний мужчина покончил с собой, в предсмертной записке он заявил, что причиной этому является засуха и гибель урожая.

Об этом рассказал глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко в своем блоге на YouTube.

Также фермер в записке отметил, что ему было нечем рассчитываться с долгами, которые он взял на посевную, и то, что он не получил никакой поддержки от государства.

“Искренние соболезнования от всей громады выражаю родным и близким безвременно ушедшего из жизни достойного человека, фермера, жителя с. Шевченково, Сердюченко Владимир Николаевича 1954 года рождения.Страшная трагедия! Вся громада, все мы скорбим вместе с вами! Крепитесь! Владимир Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га. земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведённый до отчаяния, землероб не смог пережить беды!”, – рассказал глава местной ОТГ.

Как сообщал “источник”, ранее руководство Одесской области сообщило, что в некоторых районах области планируют объявить режим ЧС из-за катастрофической потери урожая вследствие засухи.