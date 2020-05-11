Европу накроет снег, а в Украине ударят морозы: синоптик предупредил о надвигающейся беде

В Украине, как и в других странах Европы, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Об этом написал в Facebook синоптик Игорь Кибальчич.

“Обширное похолодание в Европе 11-12 мая. В связи с прохождением контрастного холодного фронта с волнами 11-12 мая через ряд стран Европы…ожидается интенсивное похолодание в сопровождении местами снегопадов и даже метелей”, – отметил он.

Основной “удар Арктики” прочувствуют ночью и утром 12 мая жители стран Балтии и Польши, где температура воздуха опустится до нуля градусов, а осадки будут преобладать в виде снега и мокрого снега.

“Можно будет наблюдать налипание снега на провода и деревья и образование местами временного снежного покрова. В течение дня зона смешанных осадков и холода распространится на Беларусь, крайние западные области Украины”, – добавил синоптик.

Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в северной части Беларуси, Псковской и Новгородской областях России, а также в украинских Карпатах.

Температура воздуха даже в дневное время здесь будет колебаться в пределах 0…+2, в Карпатах от -2 до -4 градусов, что ниже климатической нормы для данного времени года на 15-17 градусов.

Снегопады будут сопровождаться порывистым северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 17-22 м/с.

“По мере продвижения холодного фронта дальше на восток и постепенной трансформации воздушной массы, интенсивность похолодания будет снижаться, поэтому осадки в виде мокрого снега восточнее Волынской и Львовской областей уже маловероятны. Однако, суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10-15 градусов”, – добавил Кибальчич.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, что после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.

Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.