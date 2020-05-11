Украинская модель с 13-м размером груди хочет попробовать себя в спорте: фото

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова заявила, что хочет попробовать себя в профессиональном спорте.

В интервью изданию “Чемпион-Украина” она заявила, что начнет заниматься с тренером после того, как страна победит коронавирус.

“Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге”, – отметила она.

По словам Кузнецовой, она планирует сделать из своих выступлений настоящее шоу.

Кузнецова принимала участие в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 года. В данный момент на ее Instagram-канале более 550 тысяч подписчиков.

Напомним, что мексиканский полузащитник “Лос-Анджелес Гэлакси” Джонатан дос Сантос поделился откровенной фотографией с моделью Амандой Тривицас.