В Мексике загадочно погиб украинский моряк: первые подробности трагедии

В воскресенье, 10 мая, у побережья Мексики рыбаки нашли тело украинского моряка, который был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

Об этом сообщил агентству “Укринформ” директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, сообщение о пропаже на пути к мексиканскому порту в городе Масатлан гражданина Украины, который был членом экипажа кипрского судна, поступило в посольство Украины в Мексике в воскресенье, 10 мая.

Капитан грузового судна Panamax Alexander инициировал розыск члена экипажа по месту возможного падения в море. О происшествии он также сообщил в администрацию порта города Масатлан.

“К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками”, – уточнил Сегей Погорельцев.

Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников загадочно погибшего украинского моряка. По этому факту мексиканская полиция проводит расследование.

Как сообщал “источник”, 25 января в Мексике пропала советская и российская актриса Наталья Андрейченко.