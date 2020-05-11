В Киеве водитель отметился наглой выходкой на дороге и моментально был “наказан”: фото

В Киеве водитель с нарушением правил дорожного движения пытался пересечь бордюр, однако автомобиль застрял.

Соответствующее фото размещено на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

На место происшествия прибыли полицейские.

“Водитель решил сократить путь к “Эпицентру” и застрял на бордюре. Карма настигла моментально. Полиция на месте. Разбираются. Не нарушайте ПДД“, – говорится в подписи под фото.

Пользователи соцсети прокомментировали фото.

“Моментальная карма“, – написал пользователь с ником max_pav7.

“Когда ты очень хитренький, но не очень умненький“, – отметила Виолетта Евдокимова.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель отличился “героической” парковкой. Он припарковал легковой автомобиль так, что заблокировал возможность подъезда мусоровоза к месту сбора мусора. В результате коммунальщики были вынуждены переносить пакеты с мусором к мусоровозу в руках.

Также ранее водитель шокировал странной выходкой в Киеве.