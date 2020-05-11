Капризный май: какой будет погода на Луганщине в ближайшие дни

Во вторник, 12 мая, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Ветер юго-западный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-12 0 тепла, днем 23-25 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-12 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 11 – 16 мая 2020

13.05 Переменная облачность. Ночью дождь, утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 12-17 0 тепла .

14.05 Переменная облачность. Заморозки на поверхности почвы. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на почве 0-3 0 мороза, днем 15-20 0 тепла.

15.05 Переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.

16.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.