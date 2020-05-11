Бил ногами в живот и натравливал собаку: в Днепре совершили нападение на волонтера, фото

В Днепре мужчина избил женщину-волонтера за то, что она кормила кошек возле подъезда.

Об этом сообщается в Facebook-группе “Мини-приют “Лучик надежды” Днепр”.

“Вчера была жестоко избита волонтер и моя подруга за то, что кормит кошек возле подъезда. Мужчина бил ее ногами в живот и натравливал на нее овчарку“, – написала в группе пользователь соцсети Ирина Сытенко.

По ее словам, жена этого мужчины травит котов, обливает их хлоркой, а сам мужчина натравливает на них свою собаку. Также этот человек агрессивно относится к людям, которые кормят котов.

Пострадавшая женщина вызывала полицию и написала заявление.

“Но ему, скорее всего, ничего не будет. Уже не раз сталкивались с подобным“, – написала Сытенко.

ЧП произошло на улице Образцова недалеко от пересечения с улицей Калиновой.

Ирина Сытенко опубликовала фото нападавшего. По ее данным, это Виктор Коринько 1967 года рождения.

Как сообщал “источник”, ранее дебошир напал на женщину-волонтера в маршрутке.