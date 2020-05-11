Я злой на Россию: украинский футболист резко высказался об агрессии РФ на Донбассе

Защитник донецкого “Шахтера” Богдан Бутко, который сейчас играет в аренде за польский “Лех”, раскритиковал Россию за ее агрессию на Донбассе.

По словам украинского футболиста, “он злой на Россию”. Отметим, что Бутко в 2015 году играл в аренде за российский “Амкар”.

“Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, всё делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации”, – сказал футболист.

Отметим, что Бутко – воспитанник “Шахтера”. Также он является игроком национальной сборной Украины, куда получает вызовы с 2011 года.

Напомним, что промоутер Александр Красюк жестко отреагировал на предложение генсекретаря Федерации бокса России Умара Кремлева предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство.