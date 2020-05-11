Украинцы после смягчения карантина “атакуют” парикмахерские: забавные фото и видео

С понедельника, 11 мая, в рамках смягчения карантина, в Украине начале работу парикмахерские и салоны красоты, украинцы выстроились в очередь к мастерам.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Украина Главное”.

На опубликованном фото можно увидеть немаленькую очередь под одной из парикмахерских Харькова. Мужчины и женщины, молодые и постарше, люди стояли под салоном уже с 9:00 утра. Внутри все места также были заняты.

В Telegram-канале “Это Запорожье” опубликовали забавный мультипликационный мем на тему того, как украинцы соскучились за услугами мастеров красоты.

“Уже завтра! Во всех салонах красоты и парикмахерских Запорожья!“, – подписал видео автор публикации.

Вместе с тем, в условиях продолжения распространения коронавируса в Украине, поход в парикмахерскую – очень опасен, там можно с высокой степенью вероятности заразиться COVID-19. Дело в том, что мастер и клиент находятся в непосредственной близости друг от друга, достаточно продолжительное время, что увеличивает вероятность заражения.