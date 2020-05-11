В ОРЛО НВФ заявили о снятии некоторых карантинных ограничений

Незаконные вооруженные формирования заявили о снятии с 13 мая некоторых ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Так, с 13 мая разрешается открыть:

-“рынки всех форм собственности, а также предприятия, осуществляющие оптовую торговлю продовольственными товарами;

-объекты розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках , торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

– салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

-все виды общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный);

-дошкольные образовательные учреждения”.

В Кадиевке (Стаханове) и Брянке снимут введенные ранее ограничения.

При этом, снятие ограничений не коснется Алчевска, Первомайска, Перевальска и Должанска (Свердловска).

А в поселке Фрунзе Славяносербского района 12 мая с 23.00 вводится “режим строгой самоизоляции”.

Также сепаратисты “утвердили требования к организации работы предприятий в условиях угрозы распространения COVID-19”.