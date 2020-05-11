В России произошло серьезное ЧП в многоэтажке, люди оказались “в заточении”: фото

Утром в понедельник, 11 мая, в многоэтажном доме в районе Коммунарки, что в Новой Москве, обрушился козырек над подъездом, заблокировав жильцам выход во двор.

Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Обвал произошел на улице Сосенский Стан.

По данным МЧС, никто не пострадал. Однако жильцы дома вынуждены теперь соблюдать строгую самоизоляцию: пока проводят разбор завала, они не могут выйти даже во двор.

Причины происшествия выясняются. Жильцы по этому поводу обратились в прокуратуру с просьбой проверить работу управляющей компании, которая обслуживает дом.

Как сообщал “источник”, в четверг, 7 мая, в Одессе произошло обрушение жилого здания. Были разрушены первый и второй этаж в правом крыле дома, где заселено 7 квартир.