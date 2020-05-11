“Убьет” ли летняя жара коронавирус: ученые дали окончательный ответ

Ученые Университета Торонто проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в США и Канаде и озвучили вердикт, способна ли летняя жара “убить” COVID-19.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам исследователей, которые сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни, нет никакой связи между распространением COVID-19 и температурой.

Это означает, что летняя жара не сможет остановить пандемию, спасением может стать только эффективная вакцина.

“Лето не заставит коронавирус исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали”, – отметила профессор Дионн Гесинк.

Уточняется, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25 градусов снижается с каждым градусом лишь на 1,5%.

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