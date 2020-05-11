Украинские военные нанесли сокрушительный удар по боевикам ДНР в “знаковую” дату: видео

Украинские военные нанесли удар по боевикам на Донбассе, в результате чего были уничтожены огневые позиции врага.

Об этом сообщает в Facebook 54-я Отдельная механизированная бригада.

“Одна из позиций незаконных вооруженных формирований 1-го Армейского корпуса РФ, а именно очень “известный” батальон “Восток”, вела постоянные обстрелы передовых укреплений украинских военных. Они были уверены, что их обстрелы будут безнаказанными, но на свою беду они ошибались“, – отмечается в сообщении.

После проведения разведки украинские военные установили точное местонахождение оккупантов.

“И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, в него полетела “ответочка” из не запрещенного минскими соглашениями вооружения“, – сообщили в ВСУ.

В результате проведенной операции уничтожены три огневых позиции врага, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет, ликвидированы трое боевиков.

“Хотим напомнить, что, по иронии, боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона “Восток”. Слава Украине! Идем к победе!“, – говорится в подписи под видео.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации врага на Донбассе.

Также в начале мая боевики накрыли ракетами жилые дома на Донбассе.