Какие области Украины бьют рекорды по коронавирусу в первый день смягчения карантина: карта

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По состоянию на утро понедельника, 11 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 15 648, больше всего заболевших в Черновицкой области – 2324 подтвержденных случая.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

COVID-19 обнаружен:

  • Винницкая область – 553 случая;
  • Волынская область – 482 случая;
  • Днепропетровская область – 731 случай;
  • Донецкая область – 100 случаев;
  • Житомирская область – 523 случая;
  • Закарпатская область – 730 случаев;
  • Запорожская область – 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
  • Кировоградская область – 420 случаев;
  • м. Киев – 1871 случай;
  • Киевская область – 1000 случаев;
  • Львовская область – 798 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 223 случая;
  • Одесская область – 646 случаев;
  • Полтавская область – 247 случаев;
  • Ровенская область – 978 случаев;
  • Сумская область – 154 случая;
  • Тернопольская область – 1018 случаев;
  • Харьковская область – 595 случаев;
  • Херсонская область – 161 случай;
  • Хмельницкая область – 178 случаев;
  • Черновицкая область – 2324 случая;
  • Черкасская область – 342 случая;
  • Черниговская область – 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал “источник”, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.