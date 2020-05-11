Какие области Украины бьют рекорды по коронавирусу в первый день смягчения карантина: карта

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 15 648, больше всего заболевших в Черновицкой области – 2324 подтвержденных случая.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
COVID-19 обнаружен:
- Винницкая область – 553 случая;
- Волынская область – 482 случая;
- Днепропетровская область – 731 случай;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 523 случая;
- Закарпатская область – 730 случаев;
- Запорожская область – 329 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
- Кировоградская область – 420 случаев;
- м. Киев – 1871 случай;
- Киевская область – 1000 случаев;
- Львовская область – 798 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 223 случая;
- Одесская область – 646 случаев;
- Полтавская область – 247 случаев;
- Ровенская область – 978 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 1018 случаев;
- Харьковская область – 595 случаев;
- Херсонская область – 161 случай;
- Хмельницкая область – 178 случаев;
- Черновицкая область – 2324 случая;
- Черкасская область – 342 случая;
- Черниговская область – 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал “источник”, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.