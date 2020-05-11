Какие области Украины бьют рекорды по коронавирусу в первый день смягчения карантина: карта

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 15 648, больше всего заболевших в Черновицкой области – 2324 подтвержденных случая.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

COVID-19 обнаружен:

Винницкая область – 553 случая;

Волынская область – 482 случая;

Днепропетровская область – 731 случай;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 523 случая;

Закарпатская область – 730 случаев;

Запорожская область – 329 случаев;

Ивано-Франковская область – 1126 случаев;

Кировоградская область – 420 случаев;

м. Киев – 1871 случай;

Киевская область – 1000 случаев;

Львовская область – 798 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 223 случая;

Одесская область – 646 случаев;

Полтавская область – 247 случаев;

Ровенская область – 978 случаев;

Сумская область – 154 случая;

Тернопольская область – 1018 случаев;

Харьковская область – 595 случаев;

Херсонская область – 161 случай;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черновицкая область – 2324 случая;

Черкасская область – 342 случая;

Черниговская область – 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал “источник”, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.