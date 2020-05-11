В Украине за сутки зафиксировано 416 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 1083 детей и 3026 медиков .

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 416 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 553 случая;

Волынская область – 482 случая;

Днепропетровская область – 731 случай;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 523 случая;

Закарпатская область – 730 случаев;

Запорожская область – 329 случаев;

Ивано-Франковская область – 1126 случаев;

Кировоградская область – 420 случаев;

г. Киев – 1871 случай;

Киевская область – 1000 случаев;

Львовская область – 798 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 223 случая;

Одесская область – 646 случаев;

Полтавская область – 247 случаев;

Ровенская область – 978 случаев;

Сумская область – 154 случая;

Тернопольская область – 1018 случаев;

Харьковская область – 595 случаев;

Херсонская область – 161 случай;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черновицкая область – 2324 случая;

Черкасская область – 342 случая;

Черниговская область – 77 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.