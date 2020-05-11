В Украине за сутки зафиксировано 416 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 1083 детей и 3026 медиков .
Об этом сообщает МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 416 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 553 случая;
- Волынская область – 482 случая;
- Днепропетровская область – 731 случай;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 523 случая;
- Закарпатская область – 730 случаев;
- Запорожская область – 329 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
- Кировоградская область – 420 случаев;
- г. Киев – 1871 случай;
- Киевская область – 1000 случаев;
- Львовская область – 798 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 223 случая;
- Одесская область – 646 случаев;
- Полтавская область – 247 случаев;
- Ровенская область – 978 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 1018 случаев;
- Харьковская область – 595 случаев;
- Херсонская область – 161 случай;
- Хмельницкая область – 178 случаев;
- Черновицкая область – 2324 случая;
- Черкасская область – 342 случая;
- Черниговская область – 77 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщение о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.