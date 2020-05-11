Киев начал оживать после жесткого карантина: появились фото и видео

После ослабления ограничительных условий карантина, которое объявлено с понедельника, 11 мая, столичные кафе и рестораны готовятся к открытию летних площадок и террас, но возобновлять работу не спешат.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Telegram-канале “Pavlovsky News”.

Судя по фотографиям, летние площадки заведений уже готовятся к работе, но в больших сетях и ресторанах пока не готовык открытию и приему посетителей.

“Очень много нюансов надо соблюсти, чтобы открыться. В 20-х числах, не раньше приходите”, – заявил сотрудник одного из ресторанов.

Как сообщал “источник”, мэр столицы Виталий Кличко пообещал жителям Киева в 20-х числах мая еще большие ослабления условий карантина, в частности возобновление работы торговых центров и городского общественного транспорта.