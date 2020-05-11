Украинским водителям готовят “сюрпризы” со штрафами: за что и когда будут наказывать

После окончания карантина в Украине будет введена система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

По алгоритму автоматической фиксации нарушений ПДД, сперва камера снимает превышение скорости, после чего данные передаются на компьютер полицейским, которые проверяют государственный номер авто.

Так, нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые заложили как погрешность. Таким образом, в черте города штраф получат те, кто превысил скорость в 73 км/час (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях — 153 км/час.

После видеофиксации нарушения правил и обработки данных в полицейском Центре, будет сформировано постановление о привлечении к административной ответственности. Оно будет направлено по почте на адрес регистрации владельца авто.

При этом, при оплате штрафа в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Как сообщал “источник”, ранее в МВД уточнили, что система фиксации должна была начать работу с 1 мая, но до 11 мая в стране ввели ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.