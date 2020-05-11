9 мая НВФ обстреляли Трехизбенку: повреждены два дома. ФОТО

В субботу, 9 мая, около 21:00, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка. Применив автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, оккупанты подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В результате вражеского огня были повреждены два частных дома с хозяйственными помещениями. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

“Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь”, – сказано в сообщении.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Фото: пресс-центр штаба ООС

Фото: пресс-центр штаба ООС

Фото: пресс-центр штаба ООС