В Одессе медики “скорой” ввязались с серьезную драку: опубликовано видео

В Одессе завязалась драка, активными участниками которой стала бригада “скорой помощи”.

Соответствующее видео опубликовали в сети.

“В Одессе два пьяных мужика докопались до третьего, завязалась драка, но оппонент был не так прост и имел друзей среди находившейся неподалеку бригады “Скорой”. Медики не заставили себя ждать и помогли избить противников своего знакомого“, – прокомментировал видео автор публикации.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Как можно увидеть на видео, в драке участвовала также женщина-медик. Причем она была достаточно активна. Причина конфликта неизвестна, но бригада “скорой” рьяно ввязалась в него.

Как сообщал “источник”, в Киеве в ночь на воскресенье, 10 мая, на улице Ватутина, 24 два парня избили водителя скорой помощи. У пострадавшего разбита губа, а у автомобиля скорой помощи разбитое боковое зеркало.