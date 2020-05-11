Путин боится? В России показали интересное фото на 9 мая

В сети показали странное фото с президентом России Владимиром Путиным с торжеств, посвященных окончанию Второй мировой.
Красноречивое фото появилось в Twitter “Μuδ Ρоuccu”.
На снимке – Путин во время торжеств стоит абсолютно один на очень большом расстоянии от остальных участников. Вероятно, он опасается “подхватить” коронавирус.
“Социальная дистанция“, – написано на фото.
Пользователи активно комментируют публикацию.
“Какой бесстрашный дедушка! А ведь мог и пару кварталов выселить!”, “Спасибо деду за победу. Ура“, – пишут комментаторы.
Как сообщал “источник”, ранее Путин похвастался “успехами” в борьбе с коронавирусом, однако пользователи соцсетей жестко отреагировали на его заявление.