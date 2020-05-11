Готовятся загнать людей в клетки: сеть взбудоражили свежие фото из Крыма

В оккупированном Крыму автовокзал в Ялте оградили металлическим забором, который похож на сетку и создает эффект нахождения в клетке.

Об этом написали пользователи Facebook в группе “Доска позора Ялты”.

“Может кто-нибудь объяснить практическую необходимость данных уродливых сеток на автовокзале? Неужели от этого дебилизма нельзя отделаться? Это не вокзал – тюрьма! Почему троллебусный вокзал не за забором? Там тоже надо! Строго вдоль загона чтоб ходили. Когда этот дебилизм закончится? Или психушку распустили и они заняли должности начальников? Пока мы будем все это терпеть, они будут и дальше творить такую жесть.. Я каждый раз, находясь на данном вокзале, чувствую себя некомфортно и тревожно“, – написала пользователь Лилия Соболева.

“Да, это как для загона людей, концлагерь прямо. Уже так везде на автовокзалах“, – написала пользователь соцсети Лидия Котенко.

“Это загон для баранов“, – отметил Роман Витвицкий.

“Неужели не понятно? Это противоосколочное заграждение. А также защита от пуль“, – пошутил Руслан Стигореско.

“Надо как-то реагировать. Это действительно похоже на тюрьму“, – написала Наталья Папулова.

“Так это же борьба с терроризмом, не ясно что ли“, – отметила Карина Ремезова.

Как сообщал “источник”, ранее пользователей сети потрясли свежие фото из оккупированной Феодосии в Крыму.