Открываются парки и кафе: что разрешено в Украине с 11 мая

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина,который коснется целого ряда сфер деятельности.

Как говорится в постановлении Кабинета министров, при этом в стране останутся и некоторые запреты.

По данным правительства, с 11 мая в стране разрешены:

оптовая торговля непродовольственными товарами, откроют магазины в ТРЦ, кроме детских зон, фудкортов и кинотеатров.

работа адвокатов, нотариусов, аудиторов и психотерапевтов;

плановые операции и оказание паллиативной помощи в стационарах;

прогулки в парках и разнообразных зонах отдыха на открытом воздухе;

открываются для посещения уличные детские и спортивные площадки;

салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

в заведениях общественного питания, зарегистрированных в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов, позволят продажу на вынос;

работа историко-культурных заповедников и музеев;

работа редакций СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли могут вернуться к обычному режиму работы;

работа клиник и кабинетов стоматологии;

работа сервисов бытовых услуг;

кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

В Кабмине предупредили, что заведения должны быть готовы к работе до 11 мая с соблюдением всех требований.

Также “источник” сообщал о том, что будет запрещено даже после ослабление мер карантина.