Открываются парки и кафе: что разрешено в Украине с 11 мая

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С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина,который коснется целого ряда сфер деятельности.

Как говорится в постановлении Кабинета министров, при этом в стране останутся и некоторые запреты.

По данным правительства, с 11 мая в стране разрешены:

  • оптовая торговля непродовольственными товарами, откроют магазины в ТРЦ, кроме детских зон, фудкортов и кинотеатров.
  • работа адвокатов, нотариусов, аудиторов и психотерапевтов;
  • плановые операции и оказание паллиативной помощи в стационарах;
  • прогулки в парках и разнообразных зонах отдыха на открытом воздухе;
  • открываются для посещения уличные детские и спортивные площадки;
  • салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
  • в заведениях общественного питания, зарегистрированных в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов, позволят продажу на вынос;
  • работа историко-культурных заповедников и музеев;
  • работа редакций СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли могут вернуться к обычному режиму работы;
  • работа клиник и кабинетов стоматологии;
  • работа сервисов бытовых услуг;
  • кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

В Кабмине предупредили, что заведения должны быть готовы к работе до 11 мая с соблюдением всех требований.

Также “источник” сообщал о том, что будет запрещено даже после ослабление мер карантина.