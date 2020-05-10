Открываются парки и кафе: что разрешено в Украине с 11 мая

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина,который коснется целого ряда сфер деятельности.
Как говорится в постановлении Кабинета министров, при этом в стране останутся и некоторые запреты.
По данным правительства, с 11 мая в стране разрешены:
- оптовая торговля непродовольственными товарами, откроют магазины в ТРЦ, кроме детских зон, фудкортов и кинотеатров.
- работа адвокатов, нотариусов, аудиторов и психотерапевтов;
- плановые операции и оказание паллиативной помощи в стационарах;
- прогулки в парках и разнообразных зонах отдыха на открытом воздухе;
- открываются для посещения уличные детские и спортивные площадки;
- салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
- в заведениях общественного питания, зарегистрированных в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов, позволят продажу на вынос;
- работа историко-культурных заповедников и музеев;
- работа редакций СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли могут вернуться к обычному режиму работы;
- работа клиник и кабинетов стоматологии;
- работа сервисов бытовых услуг;
- кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).
В Кабмине предупредили, что заведения должны быть готовы к работе до 11 мая с соблюдением всех требований.
Также “источник” сообщал о том, что будет запрещено даже после ослабление мер карантина.