Предатель Украины с позывным “Курск” погиб страшной смертью: фото

Предатель Украины Владимир Крапивный с позывным “Курск”, воевавший на стороне оккупантов на Донбассе, покончил с собой.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Necro Mancer.

“Крапивный Владимир Николаевич “Курск” 24/10/81…повесился“, – говорится в сообщении.

38-летний боевик – крымчанин из Сакского района. Он был членом так называемого “Союза добровольцев Донбасса” (организация, созданная оккупантами).

Крапивный внесен в базу “Миротворца” как пособник оккупантов, воевавший против Украины.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным “Негр”.

Также ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным “Зуб”.

Кроме того, в начале мая под Славянском на Донбассе умер боевик так называемой ДНР Павел Кифорук по кличке “Гроз”.