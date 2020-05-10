В Киеве женщину поймали за опасными “развлечениями” в многоэтажке: видео

Из окна одной из столичных многоэтажек неадекватная женщина выбрасывала пустые бутылки.

Соответствующее видео размещено на Facebook-странице “Киев оперативный”.

“Будьте осторожны, когда будете проходить возле дома №130 на проспекте Лобановского. Какая-то неадекватная женщина выбрасывает пустые бутылки из окна“, – говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, как женщина, выглядывая с балкона, бросает вниз одну бутылку за другой.

Съемки сделаны, по всей видимости, жильцом этого же дома с одного из более высоких этажей.

Пользователи соцсети удивились, почему автор видео не вызвал полицию.

“Автор ролика, а полицию вы не думали вызвать? Чтобы протокол выписали и она убрала дворик. Чей-то ребенок будет бегать, упал и порезался“, – написал пользователь Максим Толдонов.

“Хотя бы замечание можно было сделать“, – отметила Мария Потапенко.

“Проще снимать, чем замечание сделать”, – написал Игорь Швед.

Как сообщал “источник”, ранее украинец удивил сеть неимоверным трюком с бутылкой.