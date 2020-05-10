Секунда, чтобы увидеть закат: в сети показали трогательное фото больного коронавирусом

В сети показали трогательное фото больного с коронавирусом в Китае, которого везут на обследование и благодаря этому он смог увидеть закат солнца.

Об этом сообщает China Daily.

На фото доктор Лю Кай остановился на пути к компьютерной томографии, чтобы позволить 87-летнему пациенту с новой коронавирусной пневмонией наблюдать закат, чего пациент не видел с тех пор, как он был госпитализирован около месяца назад.

Лю является членом медицинской бригады, которую прислала шанхайская больница Чжуншань для поддержки борьбы с эпидемической вспышкой в Хубэй, и в настоящее время работает в больнице Жэньминь университета Ухань.

Напомним, что президент США Дональд Трамп активно обвиняет Китай в сокрытии данных о коронавирусе и даже заявляет о возможности наказать Пекин пошлинами, однако новая торговая “война” может плохо закончиться для экономики мира и, в первую очередь, самих Штатов.