ВСУ открыли прицельный огонь: на Донбассе боевики устроили новую провокацию, много пострадавших

В воскресенье, 10 мая, боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехового, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы.

Сообщается, что воинов оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Бойцы ВСУ используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

Потери противника уточняются.

Напомним, что украинские военные дали достойный ответ боевикам, которые продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

Также “источник” сообщал, что оккупанты совершили очередной обстрел позиций ВСУ на востоке Украины.