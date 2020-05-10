Трамп разозлил Путина из-за заявления о Второй мировой войне: детали скандала

У пятницу, 8 мая, на странице Белого дома в Instagram появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания, что вызвало возмущение российских властей.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Запись Белого дома, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что “8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами”, также в Белом Доме добавили, что дух Америки “всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит”.

Пост Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России, их возмутила трактировка США истории.

“Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно “Америке и Великобритании”. В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества”, – говорится в реакции МИД России.

Ранее “источник” сообщал, что в сети активно обсуждают речи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по случаю 75-й годовщины со Дня Победы.