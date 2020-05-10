Воспитанник “Барселоны” “спалился” в постели с голой моделью: фото красотки

Мексиканский полузащитник “Лос-Анджелес Гэлакси” Джонатан дос Сантос поделился откровенной фотографией с моделью Амандой Тривицас.

Футболист опубликовал фото в сториз своего Instagram, но через некоторое время удалил его.

На фото дос Сантос и Аманда лежат в постели, причем обнаженная грудь девушки прикрыта эмодзи в виде языка пламени.

30-летний дос Сантос является воспитанником “Барселоны”, но за пять лет провел в составе каталонского клуба всего 29 матчей. Летом 2014 года он был продан в “Вильярреал” за 1,5 миллиона евро. Через три года “подводники” продали его почти в три раза дороже в “Лос-Анджелес Гэлакси”, за который он к настоящему моменту провел 67 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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“источник” предлагает небольшую подборку фотографий Аманды Тривицас.

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