В Харькове угонщик авто устроил ЧП с участием полицейского: подробности

В воскресенье, 10 мая, в Харькове похититель автомобиля совершил наезд на полицейского, который пытался его остановить.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Около 15:00, на улице Минской патрульные заметили как мужчина разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. При попытке задержания мужчина толкнул одного из правоохранителей и совершил наезд на него.

“Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам машины злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации”, – заявили в полиции.

Пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу. Сейчас в городе объявлена полицейская операция “Перехват” для поиска и задержания злоумышленника.

“Информация о событии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований”, – добавили в полиции.

Как сообщал “источник”, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники одесского уголовного розыска задержали двух угонщиков элитных автомобилей, один из которых в прошлом служил в полиции. Еще один участник схемы – действующий полицейский.

Напомним, что 26 февраля в Ровно подросток угнал маршрутное такси, его задержали возле рынка. В салоне с ним находились еще трое пассажиров, с которых он якобы даже взял деньги за проезд.