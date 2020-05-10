Убийство Амины Окуевой суд вынес важное решение по главному подозреваемому

Суд решил еще на 2 месяца продлить меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве военного медика Амины Окуевой.

Об этом сообщает “Громадське”.

Отмечается, что обвинение подчеркивало риск побега подозреваемого, давления на других фигурантов и свидетелей дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

Также прокуроры напомнили, что следствие еще не установило всех причастных к убийству, в том числе лиц, чьи ДНК обнаружили на оружии.

При этом адвокаты Редькина просили смягчить меру пресечения, мотивируя это тем, что новых доказательств его причастности к убийству следствие не предоставило. Защита также считает сомнительной экспертизу ДНК на оружии.

Сам Редькин называет подозрение в убийстве Окуевой безосновательным.

Как ранее сообщал “источник”, в январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году.