Одноклубник лидера сборной Украины попал в реанимацию в Италии

Полузащитник итальянской “Аталанты” Андреа Ринальди госпитализирован в реанимационное отделение города Варезе.

Об этом сообщает Prima Bergamo.

По данным источника, у футболиста диагностирована аневризма сосудов головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время врачи борются за жизнь игрока. В некоторых СМИ даже появились слухи о смерти Ринальди, но данная информация не нашла подтверждения.

19-летний Ринальди является одноклубником украинского полузащитника “Аталанты” Руслана Малиновского. В нынешнем сезоне хавбек выступает за клуб серии D “Леньяно” на правах аренды.

Данное заболевание является опасным для пациента из-за высокого риска разрыва аневризмы с кровоизлиянием в ткань головного мозга. Восстановление после хирургического вмешательства на сосудах головного мозга длится от нескольких дней до нескольких недель после операции.

Ранее сообщалось, что бывший игрок “Аякса” вышел из комы спустя почти 3 года.