Когда в Украине “заведется” метро: появился актуальный прогноз

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

“Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр”, – заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

“Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать”, – добавил он.

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 10 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве достигло 1805, за сутки добавилось 34 больных COVID-19, среди них двое медиков.