Коронавирус набирает обороты: в Германии свирепствует пандемия

В Германии выявили ускореное распространение коронавируса, коэффициент воспроизводства вируса ( “R-value”) превысил “1”.

Об этом заявили в Институте Роберта Коха.

В Институте отмечают, что это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1 после того, как долгое время не превышал единицы.

“Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни”, – говорится в сообщении Института.

По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 218 заражений коронавирусом. Умерли 7395 больных, 144 тысячи – выздоровели.

Ранее “источник” сообщал,что в немецкой федеральной земле Гессен местный пивоваренный завод раздал населению тысячи литров пива. Это связано с тем, что предприятие не может реализовать продукцию из-за карантина.