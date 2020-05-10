В Ухане обострилась ситуация с коронавирусом: всплыли неожиданные данные

За последние сутки в Китае обнаружили 14 случаев кронавируса, из них один – в городе Ухань, где заражений не фиксировали с 3 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

“Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 14 новых подтвержденных случаев коронавируса 9 мая. Это является максимальным показателем с 28 апреля, включая первый случай за более чем месяц в Ухане, где вспышку зафиксировали в конце прошлого года”, – пишут в издании.

Так, в минувший четверг Китай официально объявил во всех районах страны низкий уровень опасности.

Сообщается, что 14 новых случаев за сутки представляют собой скачок заболеваний по сравнению с единственным больным, о котором сообщалось ранее.

Стоит отметить, что 11 случаев заражений было обнаружено в городе Шулан в северо-восточной провинции Цзилинь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп активно обвиняет Китай в сокрытии данных о коронавирусе и даже заявляет о возможности наказать Пекин пошлинами, однако новая торговая “война” может плохо закончиться для экономики мира и, в первую очередь, самих Штатов.