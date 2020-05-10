В России соратника Гитлера внезапно записали в “Бессмертный полк”: фото эпичного конфуза

На сайте российского движения “Бессмертный полк” создали страницу ростовского солдата с фотографией рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Об этом сообщает российское издание “Подъем”.

Координатор данного движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков назвал произошедшее провокацией.

“Хотелось бы проверить, кто все-таки такое выставил, пообщаться с этим человеком и попытаться объяснить ему все. Ростов – это одно из самых страшных мест преступлений нацизма, за которое в том числе Гиммлер персонально ответственен. Это Змиевская балка, где почти 30 тысяч ростовчан уничтожено. Это, конечно, провокация, проявление какого-то слабого человеческого сознания. Сайт находится в Томске, мы туда отправили все запросы”, – сообщил он.

Куратор “Бессмертного полка” в Томске, сопредседатель совета движения Сергей Колотовкин пообещал, что страница с фотографией Гиммлера будет удалена.

“Мы стараемся модерировать (сайт), но как-то прошло, волонтеры пропустили. Мы просто удалим, конечно же”, – заявил он.

Гиммлер – один из главных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрер СС.При попытке бегства весной 1945 года был арестован британцами. Находясь в заключении, покончил жизнь самоубийством 23 мая 1945 года.

Как сообщал “источник”, ранее в Беларуси пророссийским организациям запретили проводить акцию “Бессмертный полк” к 9 мая.

Также украинский писатель ранее предложил замену акции “Бессмертный полк”.