Украинцы попали в жуткое ДТП в России: есть жертвы и много пострадавших

В ДТП в городе Вязьма Смоленской области России, в субботу, 9 мая поздно вечером, погиб украинец, еще трое получили травмы.

Как пишет “источник”, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УП.

“По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу“, – отметил он.

По его словам, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

Погорельцев добавил, что посольство Украины в РФ поддерживает связь с местной полицией и больницей а также принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.

Как сообщал “источник”, 11 марта, в Ростовской области России автобус, в котором находились украинцы, попал в страшное ДТП. Четыре человека погибли, еще пять получили травмы различной тяжести.

Кроме того, 13 февраля в Псковской области России микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП с грузовиком, восемь человек погибли.