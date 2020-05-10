Жара +27, а после снег: синоптик озвучила неожиданный прогноз для Украины

В понедельник, 11 мая, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в большинстве областей Украины +20 +27 градусов, но уже во вторник на западе Украины – мокрый снег.
Об этом она написала в Facebook.
В понедельник Диденко не прогнозирует существенные осадки, но высокая температура воздуха может дать шанс периодическим локальным дождям, которые быстро меняться ярким солнцем.
12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.
В Киеве 11 мая ожидается летняя погода – в течение дня до +25 + 26 градусов, серьезные осадки маловероятны, вечером возможен дождь.
Во вторник в Киеве температура воздуха немного понизится, ожидается дождь и сильный северо-западный ветер.
В среду в Украине похолодает до +14 +15 градусов.
И всю следующую неделю теплой погоды не предвидится, столбики термометров будут колебаться в пределах +14 +18 градусов.
Как сообщал “источник”, в сети появились фантастические фото майского снегопада в Закарпатской области . Снег падал прямо на цветущие деревья.
Вместе с тем, известный народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в мае погода в Украине будет жаркой и засушливой, осадков практически не будет, а температура поднимется до 30 градусов тепла.