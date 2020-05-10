Жара +27, а после снег: синоптик озвучила неожиданный прогноз для Украины

В понедельник, 11 мая, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в большинстве областей Украины +20 +27 градусов, но уже во вторник на западе Украины – мокрый снег.

Об этом она написала в Facebook.

В понедельник Диденко не прогнозирует существенные осадки, но высокая температура воздуха может дать шанс периодическим локальным дождям, которые быстро меняться ярким солнцем.

12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

В Киеве 11 мая ожидается летняя погода – в течение дня до +25 + 26 градусов, серьезные осадки маловероятны, вечером возможен дождь.

Во вторник в Киеве температура воздуха немного понизится, ожидается дождь и сильный северо-западный ветер.

В среду в Украине похолодает до +14 +15 градусов.

И всю следующую неделю теплой погоды не предвидится, столбики термометров будут колебаться в пределах +14 +18 градусов.

Как сообщал “источник”, в сети появились фантастические фото майского снегопада в Закарпатской области . Снег падал прямо на цветущие деревья.

Вместе с тем, известный народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в мае погода в Украине будет жаркой и засушливой, осадков практически не будет, а температура поднимется до 30 градусов тепла.