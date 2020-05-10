В Украине военные попали в жуткое ДТП, много погибших: фото

В субботу, 9 мая поздно вечером, в между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошла авария, которая забрала жизни военнослужащих.

Об этом сообщает полиция области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги столкнулся с деревом.

“В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, умерли от полученных травм на месте происшествия“, – сказано в сообщении.

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Причины и обстоятельства аварии установит следствие.

Как сообщал “источник”, 8 мая, на Закарпатье, под Мукачево, произошла жуткая авария, в результате которой погиб работник прокуратуры региона.