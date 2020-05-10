“Гулянье” на Пасху стало роковым: в Харькове коронавирус убил медсестру

В Харькове от коронавируса умерла 48-летняя медсестра.

Об этом сообщает Telegram-канал “Харьков 1654”.

“Уверяют, что смерть не связана с профессией, в ее больницу зараженные с Covid-19 не поступали. Сказали, что она заразилась во время поездки на Пасху“, – отмечается в сообщении.

В больнице, где работала медсестра, проводят дезинфекцию.

По информации издания StatusQuo, умершая медсестра работала в диспансере радиационной защиты и заразилась она на Пасху на крестинах.

В диспансер радиационной защиты, как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, ни один коронавирусный больной не поступал.

В Харькове за последние сутки от коронавируса умерла еще одна 56-летняя женщина. Количество зараженных в городе увеличилось на 44 человека. Из них 8 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове приняли решение о закрытии больниц из-за большого количества зараженных коронавирусом медиков.